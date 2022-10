https://it.sputniknews.com/20221025/lindonesia-ha-ufficialmente-introdotto-un-nuovo-visto-per-i-ricchi-16620005.html

L'Indonesia ha ufficialmente introdotto un nuovo visto per i ricchi

L'Indonesia ha ufficialmente introdotto un nuovo visto per i ricchi

La direzione generale del dipartimento di Immigrazione del Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell'Indonesia ha sfruttato il vertice del G20 a Bali... 25.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-25T17:33+0200

2022-10-25T17:33+0200

2022-10-25T17:33+0200

indonesia

visto

società

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/713/68/7136825_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_46686a6e6cea92e1b8e075cd2d243d04.jpg

Il portavoce del dipartimento di Immigrazione Widodo Ekatyahyana ha dichiarato oggi che "il vertice del G20 dell'Indonesia è stata l'occasione perfetta per svelare al mondo l'ultima proposta di visto del Paese". Secondo il portavoce, il nuovo visto si rivolge a uomini d'affari di tutto il mondo o turisti anziani che vogliono "rilassarsi meritatamente in Indonesia". Gli stranieri che otterranno il "visto per la seconda casa" possono rimanere in Indonesia per 5-10 anni "per lavoro, investimento e altre attività che contribuiscono all'economia indonesiana".

indonesia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

indonesia, visto, società