Il calo dei prezzi di gas dovuto a minaccia di intervento UE, sostiene il premier greco

I prezzi ai mercati del gas in Europa sono in calo negli ultimi giorni, martedì sono scesi a 950 dollari per mille metri cubi. Gli analisti ritengono che il calo delle quotazioni in Europa sia associato a un livello elevato di riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei europei (oltre il 90%), un autunno mite nei Paesi europei, superamento del panico degli investitori per le diminuzioni delle forniture dalla Russia e gli sforzi dall'UE volti a ridurre artificialmente la domanda.Il primo ministro belga Alexandre de Croo ha annunciato la scorsa settimana che i ministri dell'Energia dei Paesi dell'UE entro poche settimane elaboreranno misure concrete per ridurre i prezzi del gas, compresi gli interventi sul mercato del gas, l'introduzione di un tetto temporaneo sui prezzi del gas."Abbiamo avuto l'opportunità all'ultimo Consiglio europeo di raggiungere un accordo di principio a livello di capi di Stato e di governo per un intervento europeo più attivo al fine di ridurre i prezzi dell'energia e soprattutto del gas naturale. Ora sta ai ministri dell'Energia iniziare i loro incontri di oggi per chiarire i dati sulle nostre istruzioni", ha detto Mitsotakis in un incontro con la presidente greca Katerina Sakellaropoulou.“Ma ci tengo a sottolineare che solo la minaccia di un intervento più radicale da parte dell'Europa sembra essere stata presa sul serio dai mercati, a seguito della quale abbiamo una diminuzione permanente del prezzo del gas naturale, che, ovviamente, avrà una riflessione molto positiva a livello europeo, oltre che a livello greco, sui prezzi dell'energia per i consumatori greci, le famiglie e le imprese", ha aggiunto.Mitsotakis ha osservato che il problema dell'energia è il principale e tutti i governi europei lo stanno affrontando oggi."Il governo greco continua a sostenere i consumatori, le famiglie e le imprese per mantenere il costo dell'energia accessibile. Sappiamo che stiamo affrontando una grave crisi inflazionistica globale. Questa crisi ha gravi implicazioni anche per la società greca e ci sono concittadini che sono attualmente in difficoltà, voglio assicurarvi che il governo farà tutto ciò che è nelle sue capacità finanziarie per sostenere la società greca, mettendo sempre in rilievo i nostri concittadini più vulnerabili", ha affermato.Il presidente del Consiglio ha affermato che alla fine dell'anno i cittadini riceveranno un'indennità per un importo di 250 euro.Il governo greco ha stanziato sussidi significativi per pagare l'elettricità per diversi mesi e ha tassato il 90% degli utili in eccesso delle società energetiche. Secondo Mitsotakis, quest'anno il governo ha stanziato circa 13 miliardi di euro per sostenere residenti e imprese di fronte alla crisi energetica.

