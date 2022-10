https://it.sputniknews.com/20221024/turchia-rafforza-i-controlli-nel-bosforo-a-causa-di-mine-nel-mar-nero-16613825.html

Turchia rafforza i controlli nel Bosforo a causa di mine nel Mar Nero

Le Forze armate turche hanno rafforzato i controlli nel Bosforo a causa delle mine galleggianti nel Mar Nero, riferisce lunedì il quotidiano Milliyet, citando... 24.10.2022, Sputnik Italia

A marzo, il dipartimento per le relazioni pubbliche dell'FSB aveva riferito che le forze armate ucraine avevano piantato circa 420 mine agli accessi ai porti di Odessa, Ochakov, Chernomorsk e Yuzhny, ma a seguito di una mareggiata alcune mine hanno perso l'ancoraggio e sono finite alla deriva in mare aperto. Il servizio non ha escluso che queste mine potessero andare alla deriva nel Bosforo e raggiungessero i bacini del Mar Mediterraneo."Secondo le informazioni ricevute da fonti del Ministero della Difesa Nazionale, le misure adottate contro la minaccia di mine nel Mar Nero e lo stato di massima allerta permangono. Nella parte occidentale del Mar Nero sono state avviate attività di sorveglianza delle mine dall'aria con velivoli da pattugliamento marittimo, elicotteri ed aeromobili a pilotaggio remoto (UAV), nonché dal mare con l'ausilio di navi spazzamine e pattugliatori in coordinamento con il comando della guardia costiera e altre agenzie. Anche il Bosforo è stato messo sotto osservazione mediante sistemi di sorveglianza elettro-ottica. Anche le forze speciali SAS sono tenute in massima allerta (squadre subacquee) per rilevare le mine", scrive il giornale.Ad oggi, nell’ambito della sorveglianza antimine sono state impiegate complessivamente 3.917 ore di navigazione e 1.131 ore di volo."Le attività di sorveglianza sono svolte in coordinamento con i centri delle operazioni navali di Romania e Bulgaria. I due Paesi anche si scambiano informazioni. Il 26 marzo le squadre della SAS hanno ripulito un totale di tre mine trovate all'ingresso del Bosforo, il 28 marzo a Igneada e il 6 aprile a Kefken. Il 19 ottobre, un'altra mina trovata al largo di Kıyıköy a Kırklareli è stata distrutta dalle squadre SAS”, aggiunge il giornale.

