https://it.sputniknews.com/20221024/lindustria-nucleare-usa-non-puo-fare-a-meno-del-combustibile-russo---media-16614216.html

L'industria nucleare USA non può fare a meno del combustibile russo - media

L'industria nucleare USA non può fare a meno del combustibile russo - media

Le imprese statunitensi specializzate nella costruzione di piccole centrali nucleari destinate a migliorare la sicurezza energetica del Paese stanno... 24.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-24T15:02+0200

2022-10-24T15:02+0200

2022-10-24T15:02+0200

usa

energia nucleare

uranio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/607/27/6072770_0:40:3576:2052_1920x0_80_0_0_8128cfc617285114166318cf2f661183.jpg

Secondo la Reuters, la crisi energetica causata dalle sanzioni occidentali contro la Russia fa sì che Washington incentivi lo sviluppo dell'industria nucleare.Gli USA fanno progetti su nuovi reattori avanzati, conosciuti come "piccoli reattori modulari", che possono essere costruiti in maniera più efficente, rapida ed economica.Al momento, solo la TENEX, impresa che fa parte della compagnia statale russa Rosatom, effettua vendite commerciali di questo tipo di uranio e, sebbene gli USA non abbiano imposto sanzioni contro la compagnia russa, nessuna impresa statunitense vuole dipendere dalle forniture russe.Allo stesso tempo, senza una fonte affidabile di combustibile per i reattori le imprese specializzate temono di non ricevere richieste per la costruzione delle centrali.Le imprese statunitensi ed europee vogliono produrre HALEU a livello commerciale, ma serviranno anni prima che questo obiettivo sia raggiunto.

https://it.sputniknews.com/20221023/politico-tedesco-chiede-la-riparazione-e-la-riattivazione-del-nord-stream-1-16609625.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, energia nucleare, uranio