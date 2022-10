https://it.sputniknews.com/20221024/lavrov-la-russia-portera-allonu-la-questione-sulla-bomba-sporca-di-kiev-16615974.html

Lavrov: La Russia porterà all'ONU la questione sulla 'bomba sporca' di Kiev

La Russia ha intenzione di discutere la questione della preparazione da parte di Kiev di una provocazione con l'uso di una 'bomba sporca' all'ONU, ha... 24.10.2022, Sputnik Italia

"Abbiamo informazioni concrete riguardo a quegli enti in Ucraina, a quegli istituti scientifici che hanno le tecnologie che permettono di creare quella stessa 'bomba sporca'. Abbiamo informazioni, che abbiamo verificato più volte tramite canali appositi, che non si tratta di sospetti vuoti, che qui ci suono buoni motivi di ritenere che una tale cosa può essere in corso di pianificazione", ha aggiunto Lavrov.Come hanno riferito fonti affidabili di vari paesi, tra cui l'Ucraina, il regime di Kiev sta preparando una provocazione sul suo territorio nazionale con l'uso di una 'bomba sporca', cioè un ordigno atomico di piccole dimensioni. Tale stratagemma permetterà di incolpare il Cremlino di aver utilizzato armi di distruzione di massa durante le operazioni militari in Ucraina e far partire una campagna anti-russa esponenziale.Da varie fonti si è scoperto che Kiev ha iniziato a realizzare tale piano sotto l'egida di curatori occidentali. Alla dirigenza dell'Impianto Minerario e di Lavorazione Orientale, con sede nella città di Zheltye Vody, nella regione di Dnepropetrovsk, e anche all'Istituto di Ricerca Atomica di Kiev è stato chiesto di preparare la bomba in questione. I lavori sono in fase di conclusione.Il ministro della Difesa russa Sergey Shoygu ha discusso ieri con i suoi omologhi di USA, Francia, Regno Unito e Turchia sulla minaccia del possibile utilizzo della 'bomba sporca' da parte di Kiev.

