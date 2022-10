https://it.sputniknews.com/20221024/gran-bretagna-francia-e-usa-rispondono-alle-dichiarazioni-di-shoygu-sulla-bomba-sporca-in-ucraina-16613340.html

Gran Bretagna, Francia e USA rispondono alle dichiarazioni di Shoygu sulla "bomba sporca" in Ucraina

Gran Bretagna, Francia e USA rispondono alle dichiarazioni di Shoygu sulla "bomba sporca" in Ucraina

Come hanno affermato diverse fonti affidabili in vari paesi - tra cui l'Ucraina - secondo le informazioni in arrivo, il regime di Kiev sta preparando una provocazione sul territorio del suo Paese relativa alla cosiddetta "bomba sporca", ovvero arma nucleare a basso rendimento. Lo scopo della provocazione è accusare la Russia di utilizzare armi di distruzione di massa nel teatro delle operazioni ucraino, lanciando così una potente campagna anti-russa nel mondo volta a minare la fiducia in Mosca. Da varie fonti si è appreso che sotto la guida di curatori occidentali, Kiev ha già iniziato l'attuazione pratica di questo piano. L’amministrazione del VostGOK, impianto situato nella città di Zhovti Vody, nella regione di Dnepropetrovsk, così come l'Istituto per la ricerca nucleare di Kiev, sono stati incaricati di realizzare la "bomba sporca". Il lavoro su di esso sarebbe già nella fase finale."I nostri Paesi hanno chiarito che respingiamo tutti le accuse palesemente false della Russia secondo cui l'Ucraina si sta preparando a usare una bomba sporca sul proprio suolo. Il mondo riconoscerà qualsiasi tentativo di usare questa accusa come pretesto per l'escalation", si legge nella dichiarazione congiunta resa nota sul sito web del governo britannico.Nella giornata di ieri, il ministro della Difesa russo Sergey Shoygu ha espresso preoccupazione ai suoi colleghi di Stati Uniti, Francia e Turchia per il possibile utilizzo di una "bomba sporca" da parte di Kiev.

