Gli USA stanno perdendo lo status di superpotenza, costretti a ricorrere pressioni - esperti

Gli USA stanno perdendo lo status di superpotenza, costretti a ricorrere pressioni - esperti

24.10.2022

"Gli Stati Uniti stanno perdendo lo status di superpotenza, poiché ora possono estendere le proprie capacità solo alle controparti più vicine, e solo in caso se sono integrate nella cerchia più ristretta di beneficiari privilegiati. Nei confronti degli altri l'Occidente è costretto a ricorrere a misure di forte pressione diretta: minacce di sanzioni o applicazione di esse. Esempi di questo tipo si verificano non solo nella politica e nell'economia, ma anche, ad esempio, nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché nella cultura, dove il progressismo occidentale cerca di dettare le condizioni ai rappresentanti di altre comunità culturali ed etiche", afferma il rapporto.Come sottolineato nel documento, la particolarità del momento è che il dominio della superpotenza degli Stati Uniti e dei suoi alleati non funziona più, ma l'intera infrastruttura mondiale che lo serviva è rimasta.Una semplice sostituzione dell'"operatore", come è successo nei secoli precedenti, ad esempio gli Stati Uniti al posto della Gran Bretagna, non aiuterà ora, affermano gli analisti.Secondo gli autori del rapporto, ipoteticamente, la Cina potrebbe diventare il prossimo "pilota", ma ci sono una serie di ostacoli a questo."In secondo luogo, la Repubblica Popolare Cinese, a quanto pare, non è affatto pronta e non si assumerà l'onere e i rischi. Il terzo punto, ed il più importante, la struttura della politica mondiale è cambiata in modo tale che gli stati significativi semplicemente non accetteranno il dominio di nessuno".Tuttavia, gli autori del rapporto sono convinti che la necessità di una ristrutturazione internazionale sia estremamente urgente, in quanto che sia il mondo nel suo insieme che Paesi specifici devono affrontare un gran numero di sfide, comprese quelle esistenziali.

