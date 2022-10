https://it.sputniknews.com/20221024/fornire-armi-allucraina-riduce-la-capacita-difensiva-degli-usa---esperto-16614613.html

Fornire armi all'Ucraina riduce la capacita difensiva degli USA - esperto

Fornire armi all'Ucraina riduce la capacita difensiva degli USA - esperto

Fornire armi all'Ucraina sta minando la capacità dell'industra militare USA di garantire al proprio paese le armi necessarie, ha detto a Sputnik Wesley... 24.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-24T22:48+0200

2022-10-24T22:48+0200

2022-10-24T22:48+0200

usa

armamenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/09/51/095194_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_95295583f838a83c4c84b4fd95bdb2b4.jpg

Secondo lo specialista, uno dei problemi principali che le imprese militari statunitensti stanno attualmente affrontando è il tempo necessario per iniziare a produrre i loro prodotti al ritmo richiesto.Secondo questi, ci vorranno circa due anni affinché il ritmo di produzione sia sufficiente per riempire le sue riserve, "il che è molto tempo".Lo specialista ritiene che il pacchetto di aiuti all'Ucraina firmato da Joe Biden del valore di 17,6 miliardi di dollari limita le riserve americane e, di conseguenza, la capacità difensiva.Allo stesso tempo, lo specialista ha affermato che gli USA non sono l'unico paese che sta iniziando ad avere problemi con le riserve di armi e munizioni.In precedenza, il ministro degli Affari Esteri russo aveva affermato che i paesi NATO stanno "giocando col fuoco" nel rifornire l'Ucraina di armi. Secondo il ministro, Sergey Lavrov, qualunque carico contenete armi dirette all'Ucraina sarà da considerarsi un obiettivo legittimo della Russia.

https://it.sputniknews.com/20221022/la-russia-sviluppa-un-lanciarazzi-multiplo-per-le-basi-nellartico-16606524.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, armamenti