Biden non esclude di poter "morire domani", ma correrà ad ogni costo per le presidenziali del 2024

Biden non esclude di poter "morire domani", ma correrà ad ogni costo per le presidenziali del 2024

L'attuale presidente degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione curiosa durante un'intervista, oltre ad aver avuto un calo di concentrazione rispondendo... 24.10.2022, Sputnik Italia

Joe Biden, presidente USA, parlando all'emittente statunitense MSNBC, alla domanda del presentatore della trasmissione, Jonathan Capehart, ha risposto che sua zia non aveva la certezza che Biden sarebbe corso per la rielezione nel 2024.In seguito, Biden ha detto di "rispettare molto il destino" e di sapere di poter "ammalarmi domani. Possa, sa, morire domani".Biden ha anche parlato delle preoccupazioni di chi si fa domande sulla sua età e stato mentale, dicendo che chi vuole può "appoggiare un altro democratico".Inoltre, durante l'intervista, il Potus ha risposto alla domanda sulla carsa alle elezioni del 2024:In seguito, Capehart ha chiesto cosa ne pensasse Jill Biden, la first-lady, sulla ricandidatura del marito, e se "il dottor Biden fosse d'accordo", ma Biden, invece di rispondere, fissava il pavimento, fino a che il giornalista non ha richiamato la sua attenzione."Il dottor Biden pensa che, mia moglie pensa che io, ehm, che stiamo facendo qualcosa di molto importante", ha poi finalmente risposto.Joe Biden ha fatto una serie di gaffe e ha avuto comportamenti bizzarri, e anche qualche caduta, da quando è diventato presidente nel gennaio del 2021, cosa che ha creato molti dubbi sul fatto che abbia le capacità cognitive per un tale incarico.

