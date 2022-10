https://it.sputniknews.com/20221024/affari-tra-cina-e-russia-in-salita-325-nei-primi-9-mesi-del-2022-16613921.html

Affari tra CIna e Russia in salita, +32,5% nei primi 9 mesi del 2022

Il volume di affari tra Russia e Cina è aumentato del 32,5% nei primi tre trimestri del 2022, totalizzando 136.089 miliardi di dollari, secondo dati divulgati... 24.10.2022, Sputnik Italia

Secondo l'organo, la Cina ha esportato merci verso la Russia per un valore di 52.244 miliardi di dollari, segnando un +10,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Al contrario, le esportazioni russe verso la Cina sono cresciute del 51,6%, per un totale di 83.845 miliardi.A settembre, il livello del commercio tra i due Paesi ha ammontato a 18.656 miliardi di dollari. In quel periodo la Russia ha esportato merci verso la CIna per 10.656 miliardi e ha ricevuto 7.99 miliardi di merci dalla Cina.Nel 2021, il commercio tra Russia e Cina ha registrato la massima del +35,8%, toccando il record di 146.887 miliardi di dollari.I due Paesi hanno stabilito l'obiettivo di raddoppiare il volume di affari tra di loro, per accrescerlo a 100 miliardi di dollari all'anno e arrivare a 200 miliardi entro il 2024. L'obiettivo dei 100 miliardi è stato raggiunto nel 2018.Dopo i colloqui tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin a Pechino il 4 febbraio 2022, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il presidente cinese ha intenzione di correggere l'obiettivo, portandolo a 250 bilhões miliardi di dollari all'anno.

