Xi Jinping eletto per il terzo mandato consecutivo come capo del Partito Comunista Cinese

Sabato si è concluso a Pechino il XX Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC). Questo è stato seguito dal nuovo Comitato Centrale del PCC che ha approvato... 23.10.2022, Sputnik Italia

Xi Jinping è stato eletto per un terzo mandato come segretario generale del Partito Comunista Cinese (PCC), stando alla decisione del Comitato Centrale del PCC, come riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua.Si è anche assicurato un terzo mandato come Presidente del Consiglio Militare del Comitato Centrale del PCC.Domenica, il nuovo Comitato Centrale, composto da 205 persone, ha approvato il Politburo di 25 persone e il Comitato Permanente del Politburo.Parlando con i giornalisti dopo essersi assicurato il suo terzo mandato, Xi Jinping da parte sua ha sottolineato che la Cina e "il mondo" hanno bisogno l'uno dell'altro.Xi ha insistito sul fatto che il PCC è in grado di compiere "nuovi e più grandi miracoli durante una nuova marcia verso una nuova era". Ha esortato il partito a "rafforzare la sua fiducia e iniziativa storica, oltre a combattere con coraggio e ottenere vittorie".Separatamente, il presidente cinese ha ringraziato i giornalisti, dicendo che "per tutta questa settimana, giornalisti e rappresentanti dei media hanno attivamente coperto il XX Congresso del PCC, trasmettendo la posizione del partito al mondo intero".Le osservazioni sono arrivate dopo che il presidente cinese ha dichiarato chiuso il XX Congresso del PCC. I delegati hanno approvato all'unanimità una risoluzione sul rapporto del Comitato Centrale del PCC della 19a convocazione, una risoluzione sul rapporto sui lavori della Commissione Centrale per il Controllo Disciplinare della 19a convocazione e una risoluzione sugli emendamenti allo statuto del partito.

