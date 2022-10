https://it.sputniknews.com/20221023/russia-un-aereo-su-30-cade-su-una-casa-durante-un-test-di-volo-16610427.html

Russia, un aereo Su-30 cade su una casa durante un test di volo

A Irkutsk un aereo Su-30 si è schiantato contro una casa, ha riferito il governatore della regione Igor Kobzev. 23.10.2022, Sputnik Italia

Il quartier generale regionale del Ministero delle situazioni di emergenza ha affermato che il caccia Su-30 si è schiantato durante un volo di prova. Secondo il dicastero, l'aereo si è schiantato contro una casa in via Pavel Krasilnikov. L'area dell'incendio è di 200 mq. Sul luogo stanno operando soccorritori e rappresentanti di altri servizi.Il Ministero delle situazioni di emergenza ha affermato che sono morti due piloti, non ci sono vittime tra la popolazione civile.

