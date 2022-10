https://it.sputniknews.com/20221023/repubblicani-divisi-sugli-aiuti-a-kiev-svolta-nel-conflitto---cnn-16609484.html

Repubblicani divisi sugli aiuti a Kiev, svolta nel conflitto? - CNN

23.10.2022

Secondo la testata statunitense, diversi membri degli alti ranghi del partito hanno già espresso la loro intenzione di voler "studiare attentamente" le spese degli Stati Uniti in Ucraina, in vista di una possibile vittoria alle elezioni.Inoltre, il leader della minoranza repubblicana alla Camera dei Deputati USA, Kevin McCarthy, ha già affermato che Washington continuerà comunque ad aiutare Kiev, ma non ci saranno più "assegni in bianco" e che la priorità sarè tagliare le spese in generale.Nel frattempo, la CNN ricorda che, dall'altro lato, il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha appoggiato pubblicamente l'idea di preservare i volumi di aiuti militari attuali a Kiev per il momento.Il ministero degli Esteri russo afferma che i paesi NATO stanno "giocando col fuoco" nel fornire armi all'Ucraina. Secondo quanto detto dal ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, qualunque carico che contenga armi per l'Ucraina sarà considerato come bersaglio legittimo della Russia.Il portavoce del presidente russo, Dmitriy Peskov, ha invece affermato che continuare ad inviare armi a Kiev non aiuterà ad ottenere dei negoziati tra Russia e Ucraina.

