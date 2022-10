https://it.sputniknews.com/20221023/repubblica-centrafricana-pronta-a-collaborare-con-russia-su-esportazione-di-risorse-e-agricoltura-16608224.html

Repubblica Centrafricana pronta a collaborare con Russia su esportazione di risorse e agricoltura

"Servono investimenti nel settore reale dell'economia. La situazione della sicurezza nel Paese sta migliorando, è tempo di passare allo sviluppo di altre aree di cooperazione: l'esportazione delle nostre risorse, il sostegno all'agricoltura e all'allevamento, il commercio", ha detto Sarandji.Il funzionario ha osservato di averlo affermato in un incontro con il Presidente della Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa, Sergey Katyrin, che ha proposto di avviare una partnership con la Camera di Commercio e Industria della Repubblica Centrafricana per intensificare i contatti commerciali.In precedenza, il primo ministro della Repubblica Centrafricana Felix Moloua aveva dichiarato in un'intervista a RIA Novosti che Bangui stava discutendo di cooperazione con Mosca nei settori dell'energia, della tecnologia e dei trasporti.

