La situazione sul fronte di Zaporozhye è "tesa ma controllabile", affermano autorità locali

La situazione sul fronte di Zaporozhye è "tesa ma controllabile", affermano autorità locali

La situazione sulla linea di contatto nella regione di Zaporozhye resta tesa, ma controllabile, ha affermato il membro del consiglio principale... 23.10.2022

russia

ucraina

difesa

Ha aggiunto che la parte ucraina considera Kherson e la centrale nucleare di Zaporozhye come le direzioni principali per lanciare un’offensiva."Si stanno preparando attacchi in direzione di Vasilyevka e Tokmak con il raggiungimento di Berdyansk, ma finora non sono la direzione principale per i guerriglieri di Zelensky", ha sottolineato Rogov.

russia

ucraina

russia, ucraina, difesa