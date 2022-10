https://it.sputniknews.com/20221023/giappone-e-australia-firmano-un-nuovo-accordo-di-cooperazione-militare-16611159.html

Giappone e Australia firmano un nuovo accordo di cooperazione militare

Giappone e Australia firmano un nuovo accordo di cooperazione militare

Nove mesi dopo la stipula di un simile accordo tra Tokyo e Camberra, i due Paesi rinforzano le relazioni reciproche, soprattutto nell'area militare e della... 23.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-23T19:53+0200

2022-10-23T19:53+0200

2022-10-23T19:53+0200

giappone

australia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13170635_0:299:2761:1852_1920x0_80_0_0_8fcf4bb5a3d47519b523e3e2e7328d2b.jpg

Giappone e Australia hanno stipulato sabato un accordo di sicurezza bilaterale in quello che definiscono essere un "sempre più difficile ambiente strategico", scrive l'agenzia stampa statunitense Associated Press.L'accordo è stato ufficializzato in occasione dell'incontro tra Fumio Kishida e Anthony Albanese, Primi Ministri dei Giappone e Australia, a Perth, in Australia. Si tratta dell'attualizzazione della Dichiarazione Congiunta per la Cooperazione nella Sicurezza del 2007, che fa seguito a un accordo bilaterale firmato nel gennaio 2022 tra Kishida e l'allora premier australiano Scott Morrison e che permette ad ognuno dei paesi di effettuare esercitazioni militari nell'altro.Secondo i termini dell'accordo, la forze di difesa giapponesi si alleneranno e effettueranno esercitazioni con i militari australiani nel nord del Paese. Le due nazioni sono concordi nell'aumentare la cooperazione nell'appoggio logistico, di intelligence e d'informazione, ma sono anche stati firmati accordi di cooperazione nella sicurezza energetica e mineraria.Inoltre, il comunicato congiunto di Camberra e Tokyo ha condannato l'operazione speciale della Russia in Ucraina.Entrambi i Paesi stanno rispondendo negativamente a quella che affermano essere una crescente assertività della Cina e ai vari accordi che Pechino ha firmato con i paesi del Pacifico meridionale.Australia e Giappone, insieme a USA e India, fanno parte dal 2007 del QUAD, un accordo di sicurezza militare che si considera abbia l'obiettivo implicito di contratare la Cina. Nel 2021 l'Australia ha anche stipulato con USA e Regno Unito l'acquisizione di sottomarini nucleari, azione che ha destato parecchie preoccupazioni sulla proliferazione del nucleare.

https://it.sputniknews.com/20221023/repubblicani-divisi-sugli-aiuti-a-kiev-svolta-nel-conflitto---cnn-16609484.html

giappone

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giappone, australia