NATO: divisione d'elite USA in Europa per la prima volta in 80 anni

NATO: divisione d'elite USA in Europa per la prima volta in 80 anni

La A 101ª Divisione Aviotrasportata dell'Esercito degli Stati Uniti è stata dislocata in Europa per la prima volta in quasi 80 anni, nel mezzo delle crescenti... 22.10.2022

L'unità di fanteria leggera conosciuta come Screaming Eagles è allenata per raggiungare qualsiasi campo di battaglia al mondo in poche ore ed è dislocata ora in Romania, paese NATO, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina."Forniremo una capacità unica, con la nostra capacità di assalto aereo. […] Siamo una forza di fanteria leggera, ma, una volta tanto, portiamo questa mobilità con noi, per i nostri aerei e assalti aerei", ha aggiunto.In un luogo di operazione avanzata, le truppe USA e rumene stanno conducendo esercitazioni congiunte di assalto aereo e terrestre. Durante alcuni esercizi sono stati utilizzati carri armati e fuoco reale di artiglieria. Le manovre sono volte a ricreare i combattimente che le forze ucraine pianificano contro le truppe russe.Il colonnello Edwin Matthaidess ritiene che la prossimità all'operazione russa permetta di ricostruire bersagli con i quali allenarsi, oltra a condurre esercizi che ricreino esattamente ciò che succede sul campo di battaglia.La minaccia di una forte intensificazione del conflitto, così vicina ai confini NATO della Romania, è la ragione per cui sono stati inviati circa 4.700 soldati della divisione di assalto aereo d'elite USA, assieme a equipaggiamenti pesanti: per rinforzare il lato est dell'Alleanza.Il presidente russo Vladimir Putin si è più volte espresso negativamente sull'espansione ad est della NATO e sulla possibilità che gli USA partecipino direttamente al conflitto.

russia

romania

2022

