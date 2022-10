https://it.sputniknews.com/20221022/ministero-esteri-ungherese-critica-la-dichiarazione-del-commissario-ue-su-sconfitta-della-russia-16605484.html

Ministero Esteri ungherese critica la dichiarazione del commissario UE su "sconfitta" della Russia

Il segretario di Stato del ministero degli Esteri ungherese ha definito pericolosa la dichiarazione della commissaria europea sulla "sconfitta" della Russia. 22.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-22T13:18+0200

La dichiarazione della commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson, secondo cui la crisi si concluderà con la "sconfitta" della Russia, è pericolosa e dimostra la "posizione pro-guerra dell'UE", ha affermato Tamas Menzer, segretario di Stato per le relazioni bilaterali del ministero degli Esteri ungherese, Tamas Menzer. Una tale "posizione pro-guerra" dell'UE, ne è certo diplomatica, prolunga la guerra e le sofferenze, il che è "estremamente pericolosa e inaccettabile".In precedenza, Vladimir Putin aveva annunciato la sua disponibilità ai negoziati sull'Ucraina e aveva invitato Kiev a fermare immediatamente tutte le ostilità. In risposta, Vladimir Zelensky ha affermato che il dialogo si sarebbe svolto solo quando la Russia avesse avuto un altro presidente. *Le attività di Meta (social network Facebook e Instagram) sono vietate in Russia in quanto estremiste.

