https://it.sputniknews.com/20221022/le-autorita-di-kherson-hanno-riferito-di-attacchi-respinti-delle-forze-armate-ucraine-16605290.html

Le autorità di Kherson hanno riferito di attacchi respinti delle forze armate ucraine

La situazione a Kherson è stabile, gli attacchi nemici sono stati respinti, il trasferimento dei cittadini continua, ha affermato Kirill Stremousov, vice capo... 22.10.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/16492452_0:15:601:353_1920x0_80_0_0_693f45b9b60a0e35051ecec52779780e.jpg

Stremousov ha aggiunto che continua il trasferimento dei cittadini dalla riva destra a quella sinistra del Dnepr e anche verso altre regioni della Russia a distanza di sicurezza dalle ostilità. Secondo le autorità di Kherson, le forze armate ucraine si stanno preparando per una controffensiva. Venerdì notte, le truppe ucraine hanno lanciato un attacco missilistico su un valico di civili a Kherson. Secondo le autorità sono stati utilizzati i razzi a grappolo lanciati con gli MLRS HIMARS americani, imbottiti con elementi di frammentazione per un maggiore effetto dannoso. Quattro persone sono rimaste uccise, compreso il direttore del canale televisivo Tavria, che, secondo un’altra funzionaria di Kherson, Ekaterina Gubareva, aveva precedentemente lavorato per il canale russo Moscow 24, RT e nel governo di Mosca. 13 persone sono rimaste ferite, tra cui il cameraman Ruslan Voskresensky, il corrispondente Konstantin Mochar e la giornalista Vlada Lugovskaya.

