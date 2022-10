https://it.sputniknews.com/20221022/la-russia-sviluppa-un-lanciarazzi-multiplo-per-le-basi-nellartico-16606524.html

La Russia sviluppa un lanciarazzi multiplo per le basi nell'Artico

La Russia sviluppa un lanciarazzi multiplo per le basi nell'Artico

A settembre, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia stava ritornando nell'Artico, sia da un punto di vista economico che per garantire... 22.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-22T21:05+0200

2022-10-22T21:05+0200

2022-10-22T21:05+0200

russia

artico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/436/67/4366729_0:110:2101:1291_1920x0_80_0_0_187cdd4b3a38d6176bf8f6b61deb1349.jpg

La Russia sta sviluppando un nuovo lanciarazzi multiplo (MLRS) per armare le unità dell'Artico.La fonte ha aggiunto che questo lanciarazzi è un mezzo efficace per combattere contro una vasta gamma di obiettivi terrestri, ma anche per gli attacchi anfibi, poiché permette un'alta capacità di fuoco su una grande area contro le unità nemiche nel momento dell'atterraggio.Questo venerdì, Alexander Moiseev, comandante della Flotta del Nord russa, ha osservato che non ci sono sfide o minacce concrete alla sicurezza regionale nell'Artico. Secondo questi, la situazione rimane relativamente stabile, sebbene le tendenze negative stiano crescendo in termini politici e militari. Il comandante ha ricordato che la Flotta del Nord è stata creata come una direzione strategica separata, per via dell'importanza e delle prospettive dello sviluppo della regione artica russa.A settembre, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia stava ritornando nell'Artico, sia da un punto di vista economico che per garantire una capacità di difesa e prevenire le emergenze. Ad aprile, il capo di Stato ha sottolineato che l'Artico è la regione in cui si concentrano tutte le aree di sicurezza nazionale del Paese.

https://it.sputniknews.com/20221022/centrale-idroelettrica-di-kakhovka-troppi-rischi-se-colpita-le-autorita-scaricano-la-diga-16606157.html

russia

artico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, artico