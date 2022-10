https://it.sputniknews.com/20221022/la-nato-si-sta-avvicinando-alla-pericolosa-linea-di-collisione-con-la-russia--ministero-esteri-16605854.html

La NATO si sta avvicinando alla pericolosa linea di collisione con la Russia -ministero Esteri russo

La NATO si sta avvicinando alla pericolosa linea di collisione con la Russia -ministero Esteri russo

Pompando armi nel regime di Kiev, i paesi della NATO si stanno avvicinando alla pericolosa linea di uno scontro militare diretto con la Russia, ha affermato... 22.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-22T14:06+0200

2022-10-22T14:06+0200

2022-10-22T14:06+0200

nato

russia

la situazione in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/15404335_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_437830725169fba6e536fb584b8e8e57.jpg

Vorontsov ha osservato che, secondo i dati aggiornati del Kiel Institute for the World Economy, pubblicati la scorsa settimana, l'assistenza militare totale dell'Occidente all'Ucraina è già stata di 42,3 miliardi di dollari. Di questi, più della metà (28,3 miliardi di dollari) è la quota fornita dal principale sponsor di Kiev, gli Stati Uniti.Secondo Vorontsov, la fornitura di armi all'Ucraina da parte dei paesi dell'UE e della NATO "li rende complici dell'aggressione contro la Russia, così come dei crimini di guerra e degli atti terroristici che Kiev ha commesso contro la popolazione civile per otto anni". "Tutte le persone coinvolte saranno certamente chiamate a rendere conto e saranno punite", ha assicurato.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, russia