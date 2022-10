https://it.sputniknews.com/20221022/centrale-idroelettrica-di-kakhovka-troppi-rischi-se-colpita-le-autorita-scaricano-la-diga-16606157.html

Centrale idroelettrica di Kakhovka: troppi rischi se colpita, le autorità scaricano la diga

Centrale idroelettrica di Kakhovka: troppi rischi se colpita, le autorità scaricano la diga

L'entità del disastro in caso di distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka sarebbe estremamente grave, ha affermato Vladimir Leontyev... 22.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-22T15:01+0200

2022-10-22T15:01+0200

2022-10-22T15:01+0200

la situazione in ucraina

centrale idroelettrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/16606017_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_9f58c5a4ecf6214ddc09ee3f0adff187.jpg

La Russia ha fatto circolare una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con un appello a impedire la distruzione della diga idroelettrica di Kakhovka da parte di Kiev, che potrebbe portare alla morte di migliaia di persone, ha detto Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite in un Riunione del Consiglio di sicurezza. Dopo l’allarme lanciato, per un possibile attacco ucraino non convenzionale all’importante obiettivo civile, Vladimir Leontyev, capo dell'amministrazione dell'area urbana di Novokakhovka distretto della regione di Kherson, ha annunciato che sono iniziate le operazioni per scaricare l'acqua a valle del Dnepr dal bacino idrico di Kakhovka al fine di abbassarne il livello e ridurre al minimo i danni in caso di distruzione. "La centrale idroelettrica continua a funzionare, anche se tre unità sono fuori servizio. Dal 24 febbraio non ha interrotto i lavori per un solo giorno. Nell'ultima settimana è stato aumentato lo scarico delle acque in modo che in caso di sviluppo negativo di eventi, la quantità di acqua che scorrerà a valle sarebbe inferiore. Il livello dell'acqua a valle è cresciuto, tutti i cancelli sono aperti, è in corso uno scarico preliminare dell'acqua", ha detto Leontyev.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

centrale idroelettrica