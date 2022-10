https://it.sputniknews.com/20221021/von-der-leyen-lue-potrebbe-eleggere-un-rappresentante-per-le-sanzioni-16604307.html

Von der Leyen: l'UE potrebbe eleggere un rappresentante per le sanzioni

Il capo della Commissione Europea ha riferito che l'Unione potrebbe eleggere un rappresentante per le sanzioni. 21.10.2022, Sputnik Italia

L'Unione Europea ha intenzione di eleggere un rappresentante speciale per le sanzioni, ha riferito il capo della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al termine del summit dei paesi UE a Bruxelles."Stiamo considerando di eleggere un rappresentante speciale per le sanzioni. La nostra esperienza dimostra che inviare una tale figura in paesi terzi potrebbe aiutare a dimostrare che controlliamo la situazione", ha detto la von der Leyen alla conferenza stampa al termine del summit europeo di Bruxelles.

