Ucraina, gli USA non hanno ancora stipulato un contratto per la fornitura di sistemi anti-drone

Ucraina, gli USA non hanno ancora stipulato un contratto per la fornitura di sistemi anti-drone

In precedenza, il presidente americano Joe Biden aveva annunciato un ampio pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, di quasi 3 miliardi di dollari. I nuovi aiuti garantiranno a Kiev sistemi di difesa aerea, di artiglieria e munizioni, sistemi di difesa dai droni e radar per la difesa "a lungo termine".Il rappresentante del Pentagono ha fatto notare che "presto" sarà stipulato il contratto per la fornitura di mezzi per la lotta ai droni Vampire, ma non ha fatto sapere le date precise.La compagnia americana L3Harris non ha commentato circa la disponibilità di fornire i Vampire, che non sono mai stati usati in azioni di guerra.La Russia aveva precedentemente inviato una nota ai paesi NATO riguardo alle forniture di armamenti all'Ucraina. Il capo del ministero degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha fatto notare che qualunque carico contenente armamenti per l'Ucraina diventerà un bersaglio legittimo per la Russia. Il decastero russo ha dichiarato che i paesi NATO "stanno giocando col fuoco" ad inviare armi all'Ucraina. Il portavoce del presidente russo, Dmitriy Peskov, ha sottolineato che se i paesi occidentali riempiono di armi l'Ucraina, ciò non aiuterà i negoziati tra Russia e Ucraina e avrà un effetto negativo.

