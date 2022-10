https://it.sputniknews.com/20221021/quattro-morti-per-un-attacco-missilistico-ucraino-su-kherson-16603028.html

Quattro morti per un attacco missilistico ucraino su Kherson

Il bilancio delle vittime di un attacco missilistico su di un incrocio di Kherson è salito a quattro persone, ha affermato Kirill Stremousov, vice capo... 21.10.2022, Sputnik Italia

La notte prima, le truppe ucraine hanno sparato 12 missili HIMARS contro un traghetto civile vicino al ponte Antonovsky a Kherson. Il sistema di difesa aerea ne ha abbattuti 11, uno è caduto vicino al ponte. Inizialmente sono state segnalate due persone morte e dieci ferite, tra cui bambini e giornalisti. Le forze armate dell'Ucraina stanno raggruppando le forze nelle direzioni Kherson e Zaporozhye per un'offensiva su larga scala. Come ha affermato all'inizio di questa settimana il generale dell'esercito Sergei Surovikin, comandante del gruppo congiunto delle forze nell'area dell'operazione speciale, l'intelligence indica la possibilità che il regime di Kiev utilizzi metodi di guerra proibiti nella regione di Kherson e prepari un massiccio attacco missilistico alla diga idroelettrica di Kakhovskaya. Il generale ha definito la situazione nella capitale della regione pericolosa per i suoi abitanti. Il governatore ad interim della regione Volodymyr Saldo ha annunciato l’evacuazione organizzata della popolazione civile dalla riva destra a quella sinistra del Dnepr per creare una linea difensiva.

