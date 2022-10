https://it.sputniknews.com/20221021/nord-stream-il-cremlino-cerca-di-partecipare-alle-indagini-nonostante-la-resistenza-delleuropa-16603773.html

Nord Stream: il Cremlino cerca di partecipare alle indagini nonostante la resistenza dell'Europa

Nord Stream: il Cremlino cerca di partecipare alle indagini nonostante la resistenza dell'Europa

La Russia sta cercando di avere accesso alle indagini sugli incidenti legati ai gasdotti Nord Stream per via diplomatica, ma al momento Mosca sta incontrando... 21.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-21T15:07+0200

2022-10-21T15:07+0200

2022-10-21T15:18+0200

nord stream 2

gas

terrorismo

russia

svezia

danimarca

indagini

sabotaggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/853/21/8532162_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1952fc0f3deaa5400c03aa2dc32035b4.jpg

"Stiamo lavorando per vie diplomatiche. Si lavora intensamente con i paesi menzionati, ma al momento stiamo sbattendo contro un muro di mancata volontà ad interagire in qualunque modo per arrivare alla verità insieme", ha detto Peskov, aggiungendo che la verità "sorprenderebbe sicuramente molti in questi paesi europei, se venisse a galla".Il portavoce ha fatto notare che il Cremlino non ha nuovi dati sulle investigazioni, poiché la Russia e al momento tagliata fuori dalle stesse.A fine settembre sono state riportate potenti esplosioni e fughe di gas dai gasdotti della linea Nord Stream, che gioca un ruolo chiave nel transito del gas russo verso l'Europa. Le autorità Svedesi e Danesi sospettano che l'incidente sia stata la conseguenza di un atto di sabotaggio, ma entrambi i paesi hanno impedito alla Russia di prendere parte alle indagini sull'incidente.Il Procuratore Generale russo ha classificato le esplosioni al gasdotto come atti di terrorismo internazionale. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri russo, Mariya Zakharova, le investigazioni sugli attacchi terroristici possono essere consideratie affidabili e obiettive solo se la Russia vi prenderà parte.

https://it.sputniknews.com/20221014/ideatori-di-attacchi-al-nord-stream-hanno-fatto-precipitare-leuropa-in-poverta-energetica---novak-16588173.html

russia

svezia

danimarca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nord stream 2, gas, terrorismo, russia, svezia, danimarca, indagini, sabotaggio