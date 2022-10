https://it.sputniknews.com/20221021/erdogan-ha-annunciato-conversazioni-telefoniche-con-putin-e-zelensky-16603258.html

Erdogan ha annunciato conversazioni telefoniche con Putin e Zelensky

Erdogan ha annunciato conversazioni telefoniche con Putin e Zelensky

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che presto terrà conversazioni telefoniche sia con il presidente russo Vladimir Putin che con il... 21.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-21T11:28+0200

2022-10-21T11:28+0200

2022-10-21T11:28+0200

la situazione in ucraina

turchia

russia

ucraina

erdogan

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/15866988_0:193:3193:1989_1920x0_80_0_0_87767baecd53d3915053b126d40d7de0.jpg

In precedenza, il leader russo in una riunione del Consiglio di sicurezza aveva affermato che il regime di Kiev ha rifiutato di negoziare e continua a bombardare nuovi territori russi, usando metodi terroristici. Pochi giorni dopo, in seguito ai risultati della sua visita in Kazakistan, Putin ha sottolineato che Kiev aveva preso una decisione che vietava i negoziati con la Russia, "di cosa possiamo parlare quindi?" All'inizio di ottobre, l'addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha osservato che non vi era alcuna possibilità di accordi con l'Ucraina alla luce del rifiuto di Kiev al dialogo, poiché per i negoziati sono necessarie due parti. Come ha osservato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, nel contesto dei colloqui sull'Ucraina, la Russia "non correrà dietro a nessuno" e prenderà in considerazione solo proposte serie e specifiche.

turchia

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, russia, ucraina, erdogan, vladimir putin