3mila persone contro il rigassificatore al grido di "Piombino non molla"

Il 27 ottobre il commissario straordinario per l'opera Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, si pronuncerà sul via libera al progetto Snam, che prevede l'installazione della nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto di Piombino.Un'infrastruttura che per il governo Draghi è strategica per uscire dalla crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina, che fin da subito ha incontrato l'opposizione pressoché unanime del Comune toscano: per il modo, perché è percepito come calato dall'alto, e per il merito, per i rischi legati alla sicurezza, la vicinanza al centro abitato e l'interferenza con altre attività. Posizioni che ieri sono state ribadite anche dal sindaco Francesco Ferrari: A Giani chiedo di ricoprire il suo ruolo di commissario. Non è stato nominato tale per autorizzare, ma per verificare se l'opera è autorizzabile, e non è autorizzabile".

