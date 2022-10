https://it.sputniknews.com/20221020/mosca-e-aperta-al-dialogo-con-gli-stati-uniti-su-de-escalation-e-controllo-degli-armamenti-16602918.html

Mosca è aperta al dialogo con gli Stati Uniti su de-escalation e controllo degli armamenti

Mosca è aperta al dialogo con gli Stati Uniti su de-escalation e controllo degli armamenti

Mosca è aperta al dialogo con gli Stati Uniti sulla de-escalation e sul controllo degli armamenti, ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri... 20.10.2022

Commentando la dichiarazione di questa settimana dell'Assistente Segretario per l’Ufficio del controllo degli armamenti Mallory Stewart, secondo cui gli Stati Uniti sarebbero pronti ad avviare rapidamente i colloqui su un nuovo quadro di controllo degli armamenti per sostituire il nuovo Trattato START quando scadrà nel 2026, la diplomatica ha affermato che tali osservazioni non sono supportate da appelli sostanziali attraverso canali formali di lavoro e perseguono solo scopi di propaganda.Il New START è un accordo di riduzione delle armi nucleari tra Russia e Stati Uniti, firmato nel 2010, che mira a dimezzare il numero di lanciamissili nucleari strategici. Il trattato doveva scadere l'anno scorso; tuttavia, Mosca e Washington sono riuscite a trovare un terreno comune e l'hanno prorogato per altri cinque anni senza rinegoziare nessuno dei suoi termini.

