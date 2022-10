https://it.sputniknews.com/20221020/liran-respinge-le-accuse-di-fornire-droni-alla-russia-per-luso-in-ucraina---inviato-onu-16601759.html

L'Iran respinge le accuse di fornire droni alla Russia per l'uso in Ucraina - inviato ONU

Mercoledì scorso, la portavoce dell'Unione europea Nabila Massrali aveva affermato che il blocco avrebbe raccolto prove della presunta fornitura di droni da parte dell'Iran alla Russia e stava preparando una risposta.L'accusa che la Russia avesse acquistato droni da combattimento dall'Iran era stata espressa per la prima volta a luglio dal consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan. Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha negato che il suo paese fornisse armi alla Russia e la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che le accuse sulla vendita di droni sono state diffuse dai media statunitensi. Inoltre, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani ha smentito i resoconti dei media statunitensi, ribadendo la posizione del suo governo secondo cui l'Iran non stava esportando armi a nessuna delle parti in conflitto.

