L'estensione del memorandum sui cereali tra l'ONU e la Federazione Russa dipende dalle garanzie

L'estensione del memorandum sui cereali tra l'ONU e la Federazione Russa dipende dalle garanzie

20.10.2022

"Le esportazioni russe di cereali e fertilizzanti continuano ad affrontare problemi logistici. L'estensione di questa parte dell'accordo tra Russia e ONU, che terminerà a novembre, dipende dalle garanzie che l'ONU fornirà", ha affermato in un briefing presso l'ONU ai giornalisti accreditati dall'associazione ACANU. Gatilov ha chiarito che alle navi russe che trasportano grano e fertilizzanti è ancora vietato l'ingresso nei porti europei, mentre l'accordo tra Russia e ONU stabilisce che le esportazioni di questo tipo di prodotti russi non dovrebbero essere limitate. Tuttavia, come sottolinea Mosca, in termini di esportazioni dalla Federazione Russa, l'accordo non sta ancora funzionando. L'accordo sul grano scade il 19 novembre di quest'anno, ma le prospettive per una sua estensione non sono ancora chiare. L'ONU ha precedentemente affermato di contare sull'estensione dell'accordo sul grano. Come ha osservato il rappresentante ufficiale del Segretario generale delle Nazioni Unite Stefan Dujarric, António Guterres e il suo team stanno lavorando per estendere ed espandere l'iniziativa sui cereali nel Mar Nero. Guterres ha anche discusso la prospettiva di estendere l'accordo sul grano con il presidente russo Vladimir Putin a settembre. A sua volta, Putin ha affermato l'altro giorno che se si scopre che i corridoi umanitari per le forniture di grano ai paesi più poveri vengono utilizzati per atti terroristici, ciò metterà in discussione l'attuazione dell'accordo sul grano, ma finora non ci sono prove di questo.

