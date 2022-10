https://it.sputniknews.com/20221020/le-forze-russe-hanno-respinto-un-tentativo-di-sfondamento-ucraino-sulla-linea-nikolaev-krivoy-rog-16602263.html

Le forze russe hanno respinto un tentativo di sfondamento ucraino sulla linea Nikolaev-Krivoy Rog

Le forze russe hanno respinto un tentativo di sfondamento ucraino sulla linea Nikolaev-Krivoy Rog

Le truppe russe hanno respinto un tentativo di sfondamento da parte delle forze armate ucraine nella direzione Nikolaev-Krivoy Rog, ha riferito il Ministero... 20.10.2022, Sputnik Italia

Il nemico ha coinvolto fino a tre battaglioni, incluso un battaglione di carri armati, e si è spostato in direzione di Novaya Kamenka e Chervonny Yar. Più di 200 militari ucraini, 14 carri armati, 16 veicoli corazzati da combattimento e 7 veicoli sono stati distrutti su questa linea in un giorno. Le unità russe sono riuscite a catturare due carri armati, un veicolo da combattimento di fanteria, un'installazione di sminamento UR-77, e 18 soldati arresi. Nella direzione Krasno-Limansky, le truppe russe con un fuoco di sbarramento hanno contrastato i tentativi delle forze armate ucraine di forzare il fiume Zherebets nelle Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk. Più di 40 militari ucraini, due veicoli corazzati da combattimento, tre camioncini sono stati distrutti. Dal 24 febbraio, la Russia sta conducendo un'operazione militare speciale per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina. Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev da otto anni". Il compito delle forze armate è liberare il Donbass e garantire la sicurezza della Russia. Al Cremlino il 30 settembre si è tenuta la cerimonia di ammissione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, delle regioni di Zaporozhye e Kherson, alla Russia sulla base dei referendum tenutisi in queste regioni.

