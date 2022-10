https://it.sputniknews.com/20221020/kiev-scioccata-dalle-minacce-repubblicane-di-fermare-gli-aiuti-usa---capo-negoziatore-ucraino-16602769.html

Kiev "scioccata" dalle minacce repubblicane di fermare gli aiuti USA - capo negoziatore ucraino

Kiev "scioccata" dalle minacce repubblicane di fermare gli aiuti USA - capo negoziatore ucraino

Davyd Arakhamia, negoziatore dell'Ucraina ai colloqui di pace con la Russia, ora in stallo, ha affermato che Kiev è rimasta "scioccata" dalla presa di... 20.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-20T15:59+0200

2022-10-20T15:59+0200

2022-10-20T15:59+0200

la situazione in ucraina

ucraina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/425/72/4257202_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_b0a0a71ad96418acd82f3275f1c45c64.jpg

Martedì, il leader della minoranza alla Camera degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, aveva promesso che se i repubblicani otterranno la maggioranza dei seggi nella camera bassa del Congresso alle elezioni di medio termine, l'Ucraina non riceverà un "assegno in bianco" per l'assistenza, considerata l'incombente recessione negli Stati Uniti. Arakhamia ha notato di aver incontrato McCarthy durante una recente visita a Washington ed era convinto che gli Stati Uniti avrebbero continuato a sostenere Kiev. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha osservato che Kiev contava sul "continuo sostegno bipartisan" degli Stati Uniti per il suo ruolo nel conflitto. Gli Stati Uniti terranno le elezioni di medio termine a novembre, a seguito delle quali verrà formata una nuova composizione della Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Le elezioni presidenziali sono previste per il 2024. La scorsa settimana, Washington ha annunciato altri 725 milioni di dollari in un pacchetto di assistenza militare per l'Ucraina che include più munizioni per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) e ulteriori colpi di artiglieria da 155 mm. Il 12 ottobre, il presidente dei capi di stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, ha affermato che Washington avrebbe fornito all'Ucraina un sistema integrato di difesa antimissilistica per coprire le strutture più importanti del paese, invitando gli alleati a intervenire. Da quando la Russia ha lanciato l'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio, i paesi occidentali hanno fornito a Kiev aiuti militari e finanziari. Mosca ha denunciato il flusso di armi in Ucraina dai suoi alleati occidentali, dicendo che aggiunge benzina al fuoco e avvertendo che qualsiasi spedizione di armi sul territorio ucraino rappresenti "bersagli legittimi" per le forze russe.

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, usa