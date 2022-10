https://it.sputniknews.com/20221020/esercitazioni-congiunte-della-marina-di-russia-e-algeria-questa-settimana-16602510.html

Esercitazioni congiunte della marina di Russia e Algeria questa settimana

Algeria e Russia hanno lanciato martedì un'esercitazione militare congiunta di quattro giorni nel Mar Mediterraneo, ha affermato il ministero della Difesa... 20.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-20T14:39+0200

Diverse navi da guerra russe hanno ormeggiato nel porto di Algeri per svolgere le esercitazioni navali congiunte 2022. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che un'altra esercitazione antiterroristica congiunta delle forze terrestri di Russia e Algeria, denominata "Desert Shield 2022", si svolgerà dal 16 al 28 novembre presso il campo di addestramento di Hamakir in Algeria. Nel novembre 2021 dello stesso anno si erano poi svolte le prime manovre militari congiunge delle due marine. Secondo il ministero degli Esteri russo, l'Algeria, insieme a Marocco ed Egitto, è uno dei primi tre partner commerciali della Russia nel continente africano. l'Algeria non ha aderito alle misure restrittive contro Mosca e mantiene una posizione neutrale.

