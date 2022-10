https://it.sputniknews.com/20221019/putin-ha-introdotto-tre-livelli-di-allerta-al-confine-con-lucraina-e-in-altre-regioni-della-russia-16601239.html

Putin ha introdotto tre livelli di allerta al confine con l'Ucraina e in altre regioni della Russia

Putin ha introdotto tre livelli di allerta al confine con l'Ucraina e in altre regioni della Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha introdotto un livello di risposta medio nelle regioni della Federazione Russa al confine con l'Ucraina e un livello di... 19.10.2022, Sputnik Italia

Inoltre, secondo il decreto firmato dal capo dello Stato, il livello di preparazione di base è stato introdotto anche in altre entità amministrative della Federazione.Il livello medio di risposta riguarda la Crimea, il territorio di Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, le regioni di Rostov e Sebastopoli. Implica che i leader delle regioni "esercitino l'autorità per attuare misure di mobilitazione nella sfera economica, nelle autorità esecutive di questi enti costitutivi della Federazione Russa e nei governi locali, misure individuali per la difesa del territorio, misure di protezione civile, per la protezione della popolazione e del territorio dalle calamità di origine sia naturali che tecnogeniche, nonché l'autorità di attuare misure per soddisfare i bisogni delle forze armate della Federazione Russa, di altre truppe, formazioni militari, organi e bisogni della popolazione".Limitazioni generali che possono essere imposte anche laddove non sia stata dichiarata la condizione marziale: • limitazioni delle attività economiche, comprese quelle con gli immobili;• limitazioni nella ricerca e distribuzione delle informazioni; • cambiamenti nelle proprietà delle organizzazioni; • cambiamenti nel regime dell’attività lavorativa, compresa l’introduzione delle attività lavorative obbligatorie per tutti i cittadini di età compresa tra i 14 e i 60-65 anni, non richiamati al servizio della mobilitazione.

