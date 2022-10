L'aviazione russa ha distrutto sette sedi di comando ucraine e tre depositi di armi

"Attacchi di aviazione operativa-tattica e dell'esercito, truppe missilistiche e artiglieria hanno colpito sette posti di comando nelle aree degli insediamenti di Metallovka, Dvurechnaya, regione di Kharkov, Ilyichovka, Toretsk, Yakovlevka, Podgornoye della Repubblica popolare di Donetsk, Gulyaipole, regione di Zaporozhye, oltre a 64 unità di artiglieria in postazioni di tiro, manodopera ed equipaggiamento militare in 156 distretti", ha affermato il dipartimento militare russo in una nota.