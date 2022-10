https://it.sputniknews.com/20221019/gli-stati-uniti-mettono-in-vendita-15-milioni-di-barili-di-petrolio-dalla-riserva-strategica-16600512.html

Gli Stati Uniti mettono in vendita 15 milioni di barili di petrolio dalla riserva strategica

Gli Stati Uniti mettono in vendita 15 milioni di barili di petrolio dalla riserva strategica

Oggi, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti metterà in vendita 15 milioni di barili di petrolio dalla riserva strategica, ha affermato la Casa Bianca. 19.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-19T11:19+0200

2022-10-19T11:19+0200

2022-10-19T11:19+0200

petrolio

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/15810557_0:160:3133:1922_1920x0_80_0_0_5a661bcde0359219abac7e8199e482a9.jpg

Il Dipartimento chiarisce che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato il ministero dell'Energia del Paese a prepararsi per ulteriori vendite di carburante dalla riserva strategica, "se necessario a causa delle azioni della Russia o di altri eventi che destabilizzano i mercati globali".La vendita del petrolio con consegna a dicembre esaurisce i 180 milioni di barili che Biden ha ordinato in primavera di inviare al mercato dalle riserve statali di carburante. Le direttive seguono la decisione dell'OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio di due milioni di barili al giorno, nonostante i tentativi di persuasione degli Stati Uniti a non farlo.La Casa Bianca ha anche confermato i piani del Dipartimento dell'Energia di iniziare a riacquistare petrolio per la riserva strategica quando il Wti (petrolio West Texas Intermediate) raggiungerà il prezzo di 67-72 dollari al barile. Secondo le stime, ciò dovrebbe accadere nel 2024 o nel 2025.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

petrolio, economia