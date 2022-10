https://it.sputniknews.com/20221019/frainteso-borrell-corre-ai-ripari-per-la-sua-metafora-della-ue-giardino-e-resto-del-mondo-giungla-16600768.html

“Frainteso”: Borrell corre ai ripari per la sua metafora della UE giardino e resto del mondo giungla

“Frainteso”: Borrell corre ai ripari per la sua metafora della UE giardino e resto del mondo giungla

Intervenendo all'inaugurazione dell'Accademia Diplomatica Europea a Bruges il 13 ottobre, Borrell si era addentrato in una scivolosa e per niente diplomatica... 19.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-19T14:51+0200

2022-10-19T14:51+0200

2022-10-19T14:51+0200

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/870/78/8707808_0:28:3128:1788_1920x0_80_0_0_059b06dec46b74011b935fd3f1412e9f.jpg

Questa affermazione ha suscitato critiche da parte della comunità europea e internazionale. Successivamente il capo della politica estera dell'UE ha affermato che la sua controversa metafora era stata estrapolata dal contesto e interpretata erroneamente.Allo stesso tempo, il funzionario ha ribadito che secondo lui il mondo moderno assomiglia sempre di più a una "giungla", poiché la "legge del più forte sta erodendo le norme internazionali concordate"."Affrontiamo un mondo di politiche di potere con l'armamento dell'interdipendenza e più esempi di paesi che usano la forza, l'intimidazione e il ricatto per ottenere ciò che vogliono. La crescita di questo mondo senza legge e disordine è ciò che intendevo quando parlavo della 'giungla'. Il mio riferimento alla "giungla" non ha connotazioni razziste, culturali o geografiche. In effetti, e sfortunatamente, la "giungla" è ovunque, anche oggi in Ucraina", si legge nella dichiarazione. Borrell ha specificato che il progetto di integrazione europea inizialmente si basava su un rifiuto della politica di potere e "la legge della giungla".Ad un certo punto nella sua dichiarazione, Borrell ha ammesso che "né l'Europa né l'Occidente sono perfetti e che alcuni paesi dell'Occidente hanno a volte violato la legalità internazionale". Tuttavia, il funzionario ha poi fatto appello ancora una volta all'immagine dei "giardinieri" che vogliono costruire un ordine pacifico e legale e li ha invitati a "unirsi e lavorare insieme per respingere" la giungla".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue