Usa non sono contrari alle forniture di grano e fertilizzanti russi nei mercati mondiali

"Abbiamo fatto capire in una maniera abbastanza chiara che le sanzioni statunitensi non si applicano alle forniture di grano o fertilizzanti russi. Continueremo a ribadirlo: non abbiamo preoccupazioni per le esportazioni russe di grano o fertilizzanti. In effetti, mi sembra che il piano per estendere l'accordo sul grano riguardi profondamente questo problema", ha affermato l’assistente del Segretario di Stato per l’Europa Karen Donfried in una conferenza stampa.