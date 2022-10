https://it.sputniknews.com/20221018/ucraina-allarme-antiaereo-in-tutto-il-paese-16597507.html

Ucraina, allarme antiaereo in tutto il Paese

E' scattato l'allarme antiaereo in tutta l'Ucraina, secondo quanto riferito dal portale locale Strana.ua. 18.10.2022, Sputnik Italia

"L’allarme antiaereo è già nell'intero territorio controllato dall'Ucraina", afferma il portale in un post su Telegram.L'allarme era stato precedentemente confermato dai capi di diverse regioni ucraine.Gli attacchi alle infrastrutture ucraine da parte delle forze armate russe sono iniziati una settimana fa, il 10 ottobre, due giorni dopo l'attacco terroristico al ponte di Crimea, dietro il quale, secondo le autorità russe, ci sono i servizi speciali ucraini. Come ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, l'esplosione sul ponte ha messo Kiev alla pari dei gruppi terroristici più odiosi, ed "è semplicemente impossibile lasciare tali crimini senza risposta".Sono in corso attacchi contro impianti energetici, di difesa, di comando militare e di comunicazione in tutto il Paese, da Kharkov e Kiev a Leopoli e Ivano-Frankivsk, che causano interruzioni di corrente su larga scala.

