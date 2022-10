https://it.sputniknews.com/20221018/storico-rivela-alaska-venduta-per-pochi-spiccioli-ma-fino-ad-oggi-non-ce-traccia-del-pagamento-16598873.html

Storico rivela: Alaska venduta per "pochi spiccioli" ma fino ad oggi non c'è traccia del pagamento

La penisola dell'Alaska si trova nel nord-ovest del Nord America, si trova tra la baia di Bristol del Mare di Bering e l'Oceano Pacifico, gli abitanti della regione sono indiani, eschimesi, aleuti. I coloni russi sono apparsi qui intorno alla metà del 18° secolo. Gli Stati Uniti acquistarono l'Alaska dalla Russia con le Isole Aleutine per 7,2 milioni di dollari in oro (poco più di 11 milioni di rubli zaristi), l'atto di trasferimento delle colonie fu firmato il 18 ottobre 1867 nella capitale della Russia delle colonie in Nord America Novoarkhangelsk (ora la città di Sitka). Secondo l'esperta, il ministro delle Finanze Mikhail Reitern "insisteva sul fatto che i soldi non dovevano essere spesi per il mantenimento di queste colonie".

