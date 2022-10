https://it.sputniknews.com/20221018/scholz-il-funzionamento-delle-centrali-nucleari-in-germania-non-sara-prolungato-16599568.html

Scholz: il funzionamento delle centrali nucleari in Germania non sarà prolungato

Scholz: il funzionamento delle centrali nucleari in Germania non sarà prolungato

2022-10-18

Le centrali nucleari tedesche saranno spente dopo l'ultimo giorno programmato del loro funzionamento ad aprile, il che significa l'uscita definitiva del Paese...

Lunedì, Scholz ha incaricato di creare una base giuridica per il proseguimento del funzionamento fino al 15 aprile 2023 di tre centrali nucleari tedesche Isar-2, Neckarwestheim-2 ed Emsland. Inizialmente era previsto che la Germania avrebbe abbandonato l'energia nucleare nel 2022. All'inizio dell'anno tre delle ultime sei centrali nucleari del Paese erano già state chiuse.Il co-presidente del Partito socialdemocratico tedesco (SPD), che fa parte della coalizione di governo, Lars Klingbeil, commentando le controversie sulle centrali nucleari tedesche, aveva definito un "pasticcio" quanto sta accadendo nel governo del Paese. Ha invitato Habeck, Lindner e il cancelliere Olaf Scholz a chiarire la situazione intorno alle centrali nucleari. Il politico ha anche aggiunto che nei prossimi giorni è necessario prendere una decisione in Bundestag.Tra il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck e il ministro delle Finanze Christian Linder per diversi mesi c'è stata una disputa sull'estensione del funzionamento delle centrali nucleari tedesche. Habeck, dei Verdi, ha parlato dell'intenzione di prolungare l'esercizio di due delle tre centrali nucleari fino a marzo 2023, mentre Lindner ha chiesto l'estensione dell'esercizio di tutte e tre le centrali fino al 2024.

