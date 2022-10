https://it.sputniknews.com/20221018/previsione-di-scienziati-russi-raffreddamento-e-aumento-ghiaccio-su-rotta-artica-nei-prossimi-anni-16597821.html

Previsione di scienziati russi: raffreddamento e aumento ghiaccio su rotta artica nei prossimi anni

Previsione di scienziati russi: raffreddamento e aumento ghiaccio su rotta artica nei prossimi anni

Un leggero raffreddamento e un aumento della quantità di ghiaccio sono previsti nell'Artico nei prossimi anni, ha detto ai giornalisti Aleksandr Makarov... 18.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-18T10:12+0200

2022-10-18T10:12+0200

2022-10-18T10:12+0200

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/16597664_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_07e8a44345dbd87f88d04c04ee551b61.jpg

"Secondo alcune stime, entro il 2050 ghiaccio nell'Artico rimarrà sicuramente. Inoltre, si presume che stiamo entrando in una fase di leggero raffreddamento associato a un ciclo di raffreddamento-riscaldamento di 70 anni. In linea di principio, nei prossimi anni, la situazione sulla rotta artica cambierà in una maniera abbastanza seria", ha affermato Makarov.Secondo lui, le condizioni del ghiaccio non stanno cambiando così chiaramente come previsto, non c'è una diminuzione lineare del ghiaccio."Per tutti noi, aziende di trasporto, armatori, è estremamente importante la presenza del ghiaccio nel periodo estivo e la durata del periodo estivo. Infatti la quantità di ghiaccio è diminuita, ma quest'anno, negli ultimi dieci giorni di agosto, la copertura di ghiaccio nel mare di Chukci è aumentata ai massimi degli ultimi 20 anni", ha aggiunto Makarov.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60