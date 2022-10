https://it.sputniknews.com/20221018/parla-il-comandante-delloperazione-militare-speciale-russa-in-ucraina-16600027.html

Parla il comandante dell'operazione militare speciale russa in Ucraina

Secondo il generale Sergey Surovikin, la situazione nella zona operativa dell'operazione speciale resta tesa. 18.10.2022, Sputnik Italia

Russi e ucraini sono un unico popolo e Mosca cerca solo una cosa in Ucraina: che il Paese si liberi dalla morsa dell'Occidente e della Nato e diventi un governo amichevole, ha affermato il generale Sergey Surovikin, recentemente nominato comandante di tutte le forze russe in Ucraina.Commentando le recenti operazioni offensive di Kiev in direzione di Kherson, il comandante ha accusato i burattinai atlantisti di Kiev di ignorare le pesanti perdite di vite tra l'esercito ucraino e i civili. Definendo "tesa" l'attuale situazione nella zona di conflitto, il comandante ha detto ai giornalisti che il nemico continua ad attaccare le posizioni russe attraverso il fronte di Kharkov, Donetsk e nelle direzione meridionale di Nikolaev-Krivy Rog.

