La Turchia ha ricevuto garanzie degli USA sull'accesso di prodotti agricoli russi ai mercati

La Turchia ha ricevuto garanzie degli USA sull'accesso di prodotti agricoli russi ai mercati

Ha osservato che la Turchia non ha ricevuto una risposta chiara da Mosca sul prolungamento dell'accordo.Kalin ha aggiunto che la Turchia spera in una risposta positiva da Mosca per estendere l'accordo.Lo scorso 22 luglio a Istanbul sono stati firmati due documenti per risolvere i problemi delle forniture di cibo e fertilizzanti ai mercati mondiali. I documenti fanno parte di un unico pacchetto. Il primo, il memorandum, assume l'obbligo dell'ONU di rimuovere varie restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti russi verso i mercati mondiali. La seconda definisce l'algoritmo per l'esportazione di prodotti agricoli ucraini dai porti del Mar Nero controllati dall'Ucraina. Tuttavia, come sottolinea Mosca, in termini di esportazioni dalla Federazione Russa, l'accordo non sta ancora funzionando. L'accordo sul grano scade il 19 novembre di quest'anno, ma le prospettive per una sua estensione non sono ancora chiare.L'ONU aveva precedentemente affermato di auspicare l'estensione dell'accordo sul grano. Come ha osservato il rappresentante ufficiale del Segretario generale delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric, António Guterres e il suo team stanno lavorando per estendere ed espandere l'iniziativa sul grano. Guterres ha anche discusso della prospettiva di estendere l'accordo sul grano con il presidente russo Vladimir Putin a settembre.

