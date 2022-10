https://it.sputniknews.com/20221018/esperti-decisione-tedesca-su-requisiti-bancari-per-il-rilascio-visti-ai-russi-e-discriminatoria-16599112.html

Esperti: decisione tedesca su requisiti bancari per il rilascio visti ai russi è discriminatoria

La decisione della Germania di inasprire i requisiti per i visti per i russi è discriminatoria, allo stesso tempo, Berlino, come l'UE in generale, è pronta a... 18.10.2022, Sputnik Italia

In precedenza, sul portale del centro visti VisaMetric erano apparse informazioni secondo cui i turisti russi devono fornire una dichiarazione aggiuntiva di una banca operante nell'Unione europea per richiedere un visto Schengen per la Germania.Il presidente e membro del comitato esecutivo dell'Associazione russa di diritto internazionale Anatoly Kapustin ha affermato che la decisione della Germania è politica e discriminatoria.A sua volta, il presidente dell'Associazione internazionale degli avvocati russofoni, il presidente della Gilda degli avvocati russi, Gasan Mirzoev, ha osservato che questa misura dimostra l'atteggiamento delle nuove autorità tedesche nei confronti della Russia.Dottorato in Giurisprudenza, Professore Associato del Dipartimento di Diritto Internazionale ed Europeo, coordinatore del blocco “Diritto Europeo” del Centro UE dell'Università Federale Baltica, l'esperto del RSMD Vadim Voynikov ritiene che “questa sia una decisione che mira a complicare ulteriormente la vita dei russi"."Sebbene la posizione ufficiale della Germania non implichi che intendono inasprire i requisiti di ingresso. La Germania è costretta ad agire in linea con la politica generale dell'Unione Europea per ridurre significativamente il numero di visti rilasciati ai russi", ha affermato.Secondo Voynikov, l'inasprimento dei requisiti per i visti potrebbe ridurre il numero di turisti russi in Germania, ma questa decisione non porterà a cambiamenti significativi.

