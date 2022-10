https://it.sputniknews.com/20221017/ungheria-non-cambia-la-linea-e-si-astiene-dal-fornire-le-armi-allucraina--16596620.html

Ungheria si astiene dal fornire le armi a Kiev e dice no ad addestramento soldati ucraini

Ungheria si astiene dal fornire le armi a Kiev e dice no ad addestramento soldati ucraini

L'Ungheria continua a insistere sul rifiuto di fornire armi all'Ucraina per non essere coinvolta nel conflitto, ha affermato il ministro ungherese degli Affari... 17.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-17T15:35+0200

2022-10-17T15:35+0200

2022-10-17T15:43+0200

la situazione in ucraina

ungheria

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/832/35/8323548_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_9b2a51c54a8b2e01548e692e64349c99.jpg

Szijjarto aveva precedentemente spiegato che Budapest sta cercando di proteggere il territorio della Transcarpazia, dove vivono gli ungheresi etnici, poiché la fornitura di armi attraverso il suo territorio sarebbe diventata un legittimo bersaglio militare.L'Ungheria è l'unico Paese della Ue che non ha sostenuto l'iniziativa di addestrare l'esercito ucraino in Europa e non vi prenderà parte, ha affermato il capo della diplomazia di Budapest Peter SzijjartoAll'inizio di marzo, il parlamento ungherese ha emesso un decreto che vieta la fornitura di armi all'Ucraina dal territorio del Paese. Volodymyr Zelensky ha espresso insoddisfazione per il fatto che l'Ungheria si oppone all'espansione delle sanzioni alla Russia sul settore energetico, non sostiene l'introduzione di una no-fly zone sull'Ucraina, non fornisce armi a Kiev e non ne consente il transito attraverso territorio. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha risposto alle accuse, dicendo che Budapest sta difendendo gli interessi nazionali ed sta solo dalla sua parte.

ungheria

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ungheria, ucraina, difesa