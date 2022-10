https://it.sputniknews.com/20221017/ue-annuncia-di-voler-inasprire-la-posizione-sulla-cina-16597179.html

UE annuncia di voler inasprire la posizione sulla Cina

L'UE intende assumere una posizione più dura nei confronti della Cina e considerarla principalmente un concorrente con limitate aree di potenziale interazione... 17.10.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto appreso dal portale, il documento inviato dal servizio diplomatico dell'UE prima delle discussioni sullo stato delle relazioni con Pechino rileva che la Cina sta diventando un concorrente globale sempre più forte per l'UE, gli Stati Uniti e i loro partner.Inoltre, secondo il portale, il documento elenca le aree di limitata potenzialmente cooperazione con la Cina. Tra esse la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, gli aiuti umanitari, la riduzione del rischio di catastrofi e la salute pubblica.Secondo diversi diplomatici, osserva Euractiv, tali mosse dell'Ue implicano un cambiamento significativo nei rapporti con Pechino rispetto all'attuale politica, che ha visto la Cina come "il partner strategico dell'Ue nella risoluzione dei problemi globali e internazionali".Allo stesso tempo, il servizio diplomatico consiglia all'UE di "intensificare gli sforzi per ridurre le vulnerabilità" nel settore della tecnologia, della sicurezza marittima e spaziale, dell'innovazione, nonché nella lotta alla disinformazione.

