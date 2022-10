https://it.sputniknews.com/20221017/per-lintelligence-tedesca-il-conflitto-in-ucraina-proseguira-nel-2023-16596518.html

Per l'intelligence tedesca il conflitto in Ucraina proseguirà nel 2023

Il direttore del BND ritiene che le operazioni militari in Ucraina continueranno nel 2023. 17.10.2022, Sputnik Italia

Il direttore del Servizio di intelligence federale tedesco (Bnd) Bruno Kahl ritiene che il conflitto in Ucraina continuerà il prossimo anno, in quanto, secondo lui, sia Mosca che Kiev cercano di risolvere la crisi sul campo di battaglia. Lo ha affermato oggi in una riunione della commissione del Bundestag per il controllo sulle attività dei servizi segreti tedeschi. Il 24 febbraio scorso il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'avvio dell'operazione militare speciale in Ucraina in risposta alla richiesta di aiuto dei leader delle Repubbliche del Donbass. L'Occidente ha quindi imposto sanzioni su larga scala contro la Russia e aumentato la fornitura di armi e attrezzature militari a Kiev per cifre che in base alle stime sono nell'ordine di miliardi di dollari.

2022

germania, ucraina, russia