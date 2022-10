https://it.sputniknews.com/20221017/manifestazione-contro-il-caro-vita-a-parigi-clima-politico-sempre-piu-teso-16595891.html

Manifestazione contro il caro vita a Parigi: "clima politico sempre più teso"

Manifestazione contro il caro vita a Parigi: "clima politico sempre più teso"

I media occidentali hanno valutato la protesta contro il caro vita che si è svolta ieri nella capitale francese. 17.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-17T13:19+0200

2022-10-17T13:19+0200

2022-10-17T13:19+0200

francia

politica

economia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/16595872_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_6f4eab8742faa9ebd878f06795e2da93.jpg

Il New York Times scrive che le proteste si svolgono in un clima "politico sempre più teso", Macron si trova in una situazione pericolosa: i lavoratori sono in sciopero, i cittadini sono scontenti della mancanza di carburante alle stazioni di servizio e l'Assemblea nazionale potrebbe cercare di trovare un accordo con il suo governo sulla legge di bilancio. Al centro di questo malcontento generale c'è l'aumento dei prezzi, sottolinea l'NYT.Il Washington Post Definisce le proteste un "raduno della sinistra". Francia 24 scrive che tre settimane dopo uno sciopero di una raffineria che ha causato la carenza di carburante in tutta la Francia, decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Parigi per esprimere la loro insoddisfazione per l'aumento del costo della vita. Alcuni dei manifestanti indossavano giubbotti fluorescenti gialli, un simbolo delle proteste antigovernative spesso violente del 2018 che all'epoca hanno scosso il governo di Macron che difendeva gli interessi delle aziende.

francia

